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Барбара Барбара
Киноафиша Фильмы Барбара Барбара, 2012: актеры и роли
Barbara Барбара 2012 / Германия
4.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Барбара, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кристиан Петцольд Кристиан Петцольд Christian Petzold
В ролях
Нина Хосс Нина Хосс Nina Hoss Рональд Зерфельд Райнер Бок Райнер Бок Rainer Bock Кристина Хеке Christina Hecke Клаудия Гейслер Ясна Фритци Бауэр Ясна Фритци Бауэр Jasna Fritzi Bauer Дениз Петцольд Питер Уайсс Peter Weiss
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Главная роль
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