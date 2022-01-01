Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Крученый мяч Крученый мяч
Киноафиша Фильмы Крученый мяч Крученый мяч, 2012: актеры и роли
Trouble with the Curve Крученый мяч 2012 / США
8.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Крученый мяч, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Лоренц Роберт Лоренц Robert Lorenz
В ролях
Эми Адамс Эми Адамс Amy Adams Джастин Тимберлейк Джастин Тимберлейк Justin Timberlake Клинт Иствуд Клинт Иствуд Clint Eastwood Джон Гудман Джон Гудман John Goodman Мэттью Лиллард Мэттью Лиллард Matthew Lillard Скотт Иствуд Скотт Иствуд Scott Eastwood Эд Лотер Ed Lauter
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Related video
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Приложение киноафиши