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Фрэнки и Джонни Фрэнки и Джонни
Киноафиша Фильмы Фрэнки и Джонни Фрэнки и Джонни, 1991: актеры и роли
Frankie and Johnny Фрэнки и Джонни 1991 / США
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Фрэнки и Джонни, 1991: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гэрри Маршалл Гэрри Маршалл Garry Marshall
В ролях
Аль Пачино Аль Пачино Al Pacino Мишель Пфайффер Мишель Пфайффер Michelle Pfeiffer Гектор Элизондо Гектор Элизондо Hector Elizondo Натан Лэйн Натан Лэйн Nathan Lane Кейт Неллиган Kate Nelligan Джейн Моррис
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Главная роль
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