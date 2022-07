1 Until You Let Go Peter Beckett 4:21

2 What a Fool Believes The Doobie Brothers 3:46

3 It Must Be Love Rickie Lee Jones 4:53

4 The Devil Made Me Do It Golden Earring 3:22

5 Your Love Just Ain't Right Angel 4:01

6 Frankie and Johnny James Intveld 1:35

7 Slang Yo Thang The Rhythm 4:14

8 Together Marvin Hamlish 2:12

9 Clair de Lune Marvin Hamlisch 5:42