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Автомойка Автомойка
Киноафиша Фильмы Автомойка Автомойка, 1976: актеры и роли
Car Wash Автомойка 1976 / США
6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Автомойка, 1976: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Шульц Майкл Шульц Michael Schultz
В ролях
Френклин Эджайя Franklyn Ajaye Салли Бойар Sully Boyar Ричард Брестофф Richard Brestoff Кармине Кариди Carmine Caridi Дэнни ДеВито Дэнни ДеВито Danny DeVito Ирвин Кори Irwin Corey
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Главная роль
Главная роль
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