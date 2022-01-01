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Майкл Шульц
Майкл Шульц
Michael Schultz
О персоне
Фильмография
Майкл Шульц
Michael Schultz
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Дата рождения
10 ноября 1938
Возраст
83 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Продюсер
Место рождения
Милуоки, Висконсин, США
Биография Майкла Шульца
Родился 10 ноября 1938 года. Милуоки, Висконсин, США.
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Фильмография Майкла Шульца
Тарзан на Манхэттене
боевик, приключения
1989, США
4.0
Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера
приключения, мюзикл, семейный
1978, США
5.0
Автомойка
мелодрама, драма, комедия
1976, США
6.0
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