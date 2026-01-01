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Майкл Шульц
Michael Schultz
Киноафиша
Персоны
Майкл Шульц
Майкл Шульц
Michael Schultz
Дата рождения
10 ноября 1938
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Продюсер
Место рождения
Милуоки, Висконсин, США
Биография Майкла Шульца
Родился 10 ноября 1938 года. Милуоки, Висконсин, США.
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Популярные фильмы
8.2
Девочки Гилмор
(2000)
7.9
Реанимация
(2015)
7.6
Однажды в сказке
(2011)
Фильмография Майкла Шульца
6.5
Найденные
драма, криминал, детектив
2023, США
6.2
Настоящий американец: Возвращение домой
драма, спорт
2022, США
6.4
Чудесные годы
семейный
2021, США
7.5
Шаг вперед: Прилив
драма, мюзикл, мелодрама
2018, США
7.4
Настоящий американец
драма, спорт
2018, США
6.1
Черная молния
драма, криминал, фантастика
2018, США
7.3
Манифест
драма, триллер, детектив
2018, США
7.3
Завтра не наступит
комедия, мелодрама
2016, США
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