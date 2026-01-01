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Фильмография
Кэролин Митчел
Carolyn Mitchell
Киноафиша
Персоны
Кэролин Митчел
Кэролин Митчел
Carolyn Mitchell
Дата рождения
25 января 1937
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
31 января 1966
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
5.6
Плакса-убийца
(1958)
Фильмография Кэролин Митчел
5.6
Плакса-убийца
The Cry Baby Killer
триллер, криминал, драма
1958, США
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