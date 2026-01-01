Кэролин Митчел

Эти дешевые корзинки из Fix Price разошлись по всему дому: использую их 11 способами и снова беру целую стопку

Гадких лебедей из покрышек вырезать уже не модно: на даче из старых шин делаю реально полезные вещи

Малярный скотч гребу коробками, хотя ремонт дома не делаю: 17 вариантов использования в квартире и на даче

НТВ нашел замену «Невскому»: 16-серийный боевик с Петром Рыковым — это тонны экшена и лихо закрученный сюжет

Из «Игры престолов» сделают кино масштаба «Дюны» — без Джона Сноу, зато с драконами: HBO эту историю потеряли

Попросили ИИ оценить сюжет «Девчат», а он нашел грубейший ляп: касается Тоси и ее потери

1 500 подходов ради $2 000 000 000 в прокате: Холланд к новому «Человеку-пауку» готовился, как к Олимпиаде – ни единого дня без тренировок

Без цензуры и купюр: «Шерлока» впервые превратят в сериал строго 18+ – детям такой детектив точно не покажешь

«Зачем нужна Вселенная, в которой нет теста?»: на сложный вопрос о возрасте «Смешариков» ответят только истинные поклонники

«Люба, тащи!»: Аксёнова сыграет киллера в «Подслушано в Выборге», но это еще не все — появились первые подробности сериала