Городская притча, в которой рассказывается о двух одиноких жителях Нью-Йорка, пытающихся найти себе партнера благодаря услуге «секс по телефону». Вулли, простой и в то же время эксцентричный курьер, который надеется услышать что-нибудь пикантное от Пэтти, страдающей боязнью открытого пространства и поэтому сидит в четырех стенах. Хотя никто из них совсем не является тем, кого они из себя изображают, тем не менее вместе они доказывают, что истинное обаяние можно отыскать даже в самых нераспознанных душах, и что у надежды бывает множество неожиданных оттенков.

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