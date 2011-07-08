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Постер фильма Где-нибудь сегодня ночью
6.5
Где-нибудь сегодня ночью - Трейлер с субтитрами
Киноафиша Фильмы Где-нибудь сегодня ночью
6.5

Где-нибудь сегодня ночью

, 2011
Somewhere Tonight
США, Нидерланды / мелодрама, драма, комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Где-нибудь сегодня ночью
6.5
Где-нибудь сегодня ночью - Трейлер с субтитрами
Где-нибудь сегодня ночью  Трейлер с субтитрами

О фильме

Городская притча, в которой рассказывается о двух одиноких жителях Нью-Йорка, пытающихся найти себе партнера благодаря услуге «секс по телефону». Вулли, простой и в то же время эксцентричный курьер, который надеется услышать что-нибудь пикантное от Пэтти, страдающей боязнью открытого пространства и поэтому сидит в четырех стенах. Хотя никто из них совсем не является тем, кого они из себя изображают, тем не менее вместе они доказывают, что истинное обаяние можно отыскать даже в самых нераспознанных душах, и что у надежды бывает множество неожиданных оттенков.

В ролях

Джон Туртурро
Джон Туртурро
Leroy
Макс Казелла
Макс Казелла
Fred
Элизабет Марвел
Элизабет Марвел
Martha
Линн Коэн
Линн Коэн
Mrs. Pecorino
Кэтрин Боровиц
Patti
Шерил Кроу
Stelianie Tekmitchov
Chat Line Operator
Cheryl Crow
The Sparrow
Kathleen Mangan
Street Kid - Girl
Ellana Bershadscky
Erin Elizabeth
Jonah Markle
Street Kid - Boy#2
Kevin Mangan
Street Kid - Boy#1
Режиссер Майкл Ди Джакомо
Сценарист Майкл Ди Джакомо
Композитор Giulio Carmassi
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Нидерланды
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 8 июля 2011
Дата выхода
26 апреля 2012 Россия Кино без границ
26 апреля 2012 Беларусь
26 апреля 2012 Казахстан
26 апреля 2012 Украина
8 июля 2011 Чехия
Сборы в мире $8 139
Производство Column Film, Ironworks Productions, Mollywood
Другие названия
Somewhere Tonight, 1-900, Algures Hoje à Noite, Gdziekolwiek dzisiaj, Linjoilla, Nekde dnes vecer, Szűzvonalban, Κάπου απόψε, Szűz vonalban, Kapou apopse

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Где-нибудь сегодня ночью - Трейлер с субтитрами
Где-нибудь сегодня ночью Трейлер с субтитрами
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