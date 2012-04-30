Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дед Фомич»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Дали 3D
Дали 3D
, 2012
The Surrealist
Германия, Австралия / драма, биография / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Места съёмок
О фильме
Трехмерное описание наполненной эксцентричными выходками и сумасшедшими любовными романами жизни Сальвадора Дали, в котором в 3D формате на экране оживают самые невероятные картины художника
Развернуть
В ролях
Алан Камминг
Джуди Дэвис
Режиссер
Филиппе Мора
Сценарист
Jeremy Walters
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Германия / Австралия
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2012
Премьера в мире
30 апреля 2012
Дата выхода
30 апреля 2012
США
Бюджет
$16 000 000
Производство
Stonelock Pictures, Visionary Artists (II), Simon West Productions
Другие названия
Dali
Еще
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Фильмы похожие на Дали 3D
Сейчас или никогда
драма
2012, США
7.0
Месть от кутюр
драма
2015, Австралия
7.0
Мария Антуанетта
биография, драма
2006, Япония / Франция / США
7.0
Глаз шторма
драма
2011, Австралия
6.0
Николас Никлби
драма
2002, США / Великобритания / Германия / Нидерланды
7.0
Против течения
биография, драма, спорт
2003, Австралия / США
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Отзывы
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Отзывы
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Отзывы
2026, Россия, анимация, семейный
Что ответить на вопрос «Как настроение?», чтоб не испортить себе жизнь: выведал восточную мудрость у японцев – теперь горя не знаю
Россияне часами стоят в очередях за бензином на АЗС: как сэкономить топливо и растянуть то, что осталось в баке
Всегда перед сном кидаю в мойку 2-3 таблетки активированного угля — жалею, что не додумалась до этого раньше
«Путаница полная с этим»: «12 стульев» Андреасяна зря «хоронят» до премьеры – Шахназаров объяснил, почему фильму можно дать шанс
«Шерлок», без сомнений, крутой, но лишь этот детектив зовут величайшим в истории: 60 000 зрителей не зря ставят 8,6 баллов
3 новых сериала Netflix уже стали хитами в 2026-м: 24+ млн зрителей не могут ошибаться – вы тоже залипнете
Ему хватило 5 секунд: как Шарапов из «Места встречи..» понял, что Аня на лавочке — самозванка
«Мои года — мое богатство», но помогут ли они в тесте? Вспомните, сколько лет было героям 7 фильмов СССР
Брагина заменила хирург Кира: ИВИ снял своего «Склифосовского» — 30 серий больничных страстей покажут уже в июле
«У нас не безопасность, у нас тест»: продолжите 8 цитат из культового сериала «Бригада»
Apple смогли получить 100% на RT: «Укрытие» к третьему сезону превратили в триллер — два сезона были апперетивом перед шедевром
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667