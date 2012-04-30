Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дед Фомич» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Дали 3D

Дали 3D

, 2012
The Surrealist
Германия, Австралия / драма, биография / 18+

О фильме

Трехмерное описание наполненной эксцентричными выходками и сумасшедшими любовными романами жизни Сальвадора Дали, в котором в 3D формате на экране оживают самые невероятные картины художника

В ролях

Алан Камминг
Алан Камминг
Джуди Дэвис
Джуди Дэвис
Режиссер Филиппе Мора
Сценарист Jeremy Walters
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Австралия
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 30 апреля 2012
Дата выхода
30 апреля 2012 США
Бюджет $16 000 000
Производство Stonelock Pictures, Visionary Artists (II), Simon West Productions
Другие названия
Dali

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Дали 3D

Сейчас или никогда
Сейчас или никогда драма
2012, США
7.0
Месть от кутюр
Месть от кутюр драма
2015, Австралия
7.0
Мария Антуанетта
Мария Антуанетта биография, драма
2006, Япония / Франция / США
7.0
Глаз шторма
Глаз шторма драма
2011, Австралия
6.0
Николас Никлби
Николас Никлби драма
2002, США / Великобритания / Германия / Нидерланды
7.0
Против течения
Против течения биография, драма, спорт
2003, Австралия / США
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Что ответить на вопрос «Как настроение?», чтоб не испортить себе жизнь: выведал восточную мудрость у японцев – теперь горя не знаю
Россияне часами стоят в очередях за бензином на АЗС: как сэкономить топливо и растянуть то, что осталось в баке
Всегда перед сном кидаю в мойку 2-3 таблетки активированного угля — жалею, что не додумалась до этого раньше
«Путаница полная с этим»: «12 стульев» Андреасяна зря «хоронят» до премьеры – Шахназаров объяснил, почему фильму можно дать шанс
«Шерлок», без сомнений, крутой, но лишь этот детектив зовут величайшим в истории: 60 000 зрителей не зря ставят 8,6 баллов
3 новых сериала Netflix уже стали хитами в 2026-м: 24+ млн зрителей не могут ошибаться – вы тоже залипнете
Ему хватило 5 секунд: как Шарапов из «Места встречи..» понял, что Аня на лавочке — самозванка
«Мои года — мое богатство», но помогут ли они в тесте? Вспомните, сколько лет было героям 7 фильмов СССР
Брагина заменила хирург Кира: ИВИ снял своего «Склифосовского» — 30 серий больничных страстей покажут уже в июле
«У нас не безопасность, у нас тест»: продолжите 8 цитат из культового сериала «Бригада»
Apple смогли получить 100% на RT: «Укрытие» к третьему сезону превратили в триллер — два сезона были апперетивом перед шедевром
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше