Фильмы
Военные игры
Награды и номинации фильма Военные игры
Награды и номинации фильма Военные игры 1983
Оскар 1984
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Лучший звук
Победитель
Премия BAFTA за лучший дизайн производства: с 1969 года
Номинант
Best Special Visual Effects
Номинант
Best Special Visual Effects
Номинант
