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Военные игры Военные игры
Киноафиша Фильмы Военные игры Военные игры, 1983: актеры и роли
WarGames Военные игры 1983 / США
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Военные игры, 1983: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Бэдэм Джон Бэдэм John Badham
В ролях
Мэттью Бродерик Мэттью Бродерик Matthew Broderick Дэбни Колумен Джон Вуд Элли Шиди Ally Sheedy Барри Корбин Уанин Клей Juanin Clay Кент Уильямс Kent Williams
Одна
Одна
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Главная роль
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