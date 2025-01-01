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Киноафиша Фильмы Государственный чиновник

Государственный чиновник

Gosudarstvennyy chinovnik 18+
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О фильме

В правлении одной из железных дорог работает кассир Аполлон Фокин. Главарь вредительской группы, засевшей в правлении, организовывает налет на кассира. Фокин оказывает сопротивление, а никем незамеченный саквояж с деньгами оказывается под лестницей. Его обнаруживает жена кассира — и тот получает возможность присвоить деньги…
Страна СССР
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1930
Премьера в мире 13 июля 1931
Дата выхода
13 июля 1931 СССР
Производство Soyuzkino
Другие названия
Gosudarstvennyy chinovnik, Biurokrata, The Civil Servant, Urzednik panstwowy, Государственный чиновник
Режиссер
Иван Пырьев
В ролях
Максим Штраух
Лидия Ненашева
Наум Рогожин
Леонид Юренев
Александр Антонов
Александр Антонов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.0
Оцените 13 голосов
6 IMDb
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