В правлении одной из железных дорог работает кассир Аполлон Фокин. Главарь вредительской группы, засевшей в правлении, организовывает налет на кассира. Фокин оказывает сопротивление, а никем незамеченный саквояж с деньгами оказывается под лестницей. Его обнаруживает жена кассира — и тот получает возможность присвоить деньги…
СтранаСССР
Продолжительность1 час 15 минут
Год выпуска1930
Премьера в мире13 июля 1931
Дата выхода
13 июля 1931
СССР
ПроизводствоSoyuzkino
Другие названия
Gosudarstvennyy chinovnik, Biurokrata, The Civil Servant, Urzednik panstwowy, Государственный чиновник