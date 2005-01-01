БРАТЬЯ ПО РОКУ - это история сиамских близнецов Тома и Барри Хау , которые превратили фрик-шоу в сенсационное панк-шоу.

В начале семидесятых, когда герои фильма ещё были тинейджерами, энергичный музыкальный продюсер вытащил близнецов из безвестности и слепил из них рок-н-ролльную группу. Вопреки всем ожиданиям, близнецы Хау - группа The Bang-Bang, попавшие на сцену в статусе "фриков", зажгли публику своим агрессивным роком.

История, собранная по крупицам из различных и порой не самых надежных источников, повествует о том, как близнецы переживали любовь, творческое соперничество и безжалостные попытки заглушить их особый, уникальный голос.