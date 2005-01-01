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Постер фильма Братья по року
Постер фильма Братья по року
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 6.2
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Братья по року

Братья по року

Brothers of the Head 18+
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О фильме

БРАТЬЯ ПО РОКУ - это история сиамских близнецов Тома и Барри Хау , которые превратили фрик-шоу в сенсационное панк-шоу.

В начале семидесятых, когда герои фильма ещё были тинейджерами, энергичный музыкальный продюсер вытащил близнецов из безвестности и слепил из них рок-н-ролльную группу. Вопреки всем ожиданиям, близнецы Хау - группа The Bang-Bang, попавшие на сцену в статусе "фриков", зажгли публику своим агрессивным роком.

История, собранная по крупицам из различных и порой не самых надежных источников, повествует о том, как близнецы переживали любовь, творческое соперничество и безжалостные попытки заглушить их особый, уникальный голос.

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 1 января 2005
Дата выхода
6 октября 2006 Великобритания
1 января 2005 США
MPAA R
Сборы в мире $84 425
Производство Potboiler Productions, Blue Sky Films, EM Media
Другие названия
Brothers of the Head, Até Que a Morte os Separe, Bracia syjamscy, Fejtestvérek, Xifópagos e Roqueiros, Братья Рок-н-Ролл, ブラザーズ・オブ・ザ・ヘッド
Режиссер
Луис Пепе
Кит Фултон
В ролях
Гарри Тредэвэй
Гарри Тредэвэй
Люк Тредэвэй
Люк Тредэвэй
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 11 голосов
6.2 IMDb
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