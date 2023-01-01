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Стыд Стыд
Киноафиша Фильмы Стыд Стыд, 2011: актеры и роли
Shame Стыд 2011 / Великобритания
5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Стыд, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стив МакКуин Стив МакКуин Steve McQueen
В ролях
Майкл Фассбендер Майкл Фассбендер Michael Fassbender Кэри Маллиган Кэри Маллиган Carey Mulligan Джеймс Бэдж Дэйл Джеймс Бэдж Дэйл James Badge Dale Ханна Уэр Ханна Уэр Hannah Ware Эми Харгривз Amy Hargreaves Элизабет Масуччи Elizabeth Masucci
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