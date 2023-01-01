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Стыд Стыд
Киноафиша Фильмы Стыд Награды и номинации фильма Стыд
Shame Стыд 2011 / Великобритания
6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Награды и номинации фильма Стыд

Вся информация о фильме
Венецианский кинофестиваль 2011 Венецианский кинофестиваль 2011
Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль
Победитель
Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA 2012 BAFTA 2012
Лучшая мужская роль
Номинант
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Номинант
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