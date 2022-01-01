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Час свиньи Час свиньи
Киноафиша Фильмы Час свиньи Час свиньи, 1993: актеры и роли
The Hour of the Pig / The Advocate Час свиньи 1993 / Великобритания
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Час свиньи, 1993: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лесли Мегахи Leslie Megahey
В ролях
Колин Ферт Колин Ферт Colin Firth Иэн Холм Иэн Холм Ian Holm Дональд Плезенс Donald Pleasence Амина Аннаби Amina Annabi Никол Уильямсон Nicol Williamson Майкл Гоф Michael Gough
Одна
Одна
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Главная роль
Главная роль
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