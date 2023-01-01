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Станционный смотритель
Станционный смотритель, 2003: актеры и роли
The Station Agent
Станционный смотритель
2003 / США
7.6
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Станционный смотритель, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Том МакКарти
Tom McCarthy
В ролях
Питер Динклэйдж
Peter Dinklage
Пол Бенджамин
Paul Benjamin
Паула Гарсес
Paula Garcés
Мишель Уильямс
Michelle Williams
Патришия Кларксон
Patricia Clarkson
Бобби Каннавале
Bobby Cannavale
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