Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Лэсси
Фильмы похожие на Лэсси
Lassie
Лэсси
1994 / США
6.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Лэсси
Вся информация о фильме
Лэсси
приключения, семейный
2005, США / Франция / Великобритания
5.0
Храбрость Лесси
семейный, приключения, драма
1946, США
6.0
Лесси возвращается домой
семейный, приключения, драма
1943, США
7.0
Лесси. Возвращение домой
семейный, драма, приключения
2020, Германия
5.0
Флиппер
приключения, семейный
1996, США
5.0
Освободите Вилли
приключения, семейный, драма
1993, Франция / США
7.0
Бетховен
комедия, драма, семейный
1992, США
8.0
Магия Лэсси
1978, США
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Не все прошло гладко: вот о чем шептались на похоронах Мирошниченко
Секреты интимной жизни: чего султан никогда не делал с наложницами в постели
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
Девушки с этими именами сводят с ума мужчин всех возрастов: не устоять
На Аверина даже не посмотрит: вот как выглядит красавец-муж Якуниной
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Пугачева и в подметки не годится: посмотрите, как выглядит теща Преснякова
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
Страшнее анафемы и бедности: чего Львы боятся до дрожи в коленях
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
Главный холостяк российского кино: женщины боготворят, а он плачет ночи напролет
Раневская назвала верный признак, что женщина изменяет: мужчины будут в ужасе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить