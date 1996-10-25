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Призраки
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Ghosts

Призраки, 1997

1997 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Небольшой городок обеспокоен: в старом Доме на Холме, пользующемся дурной славой дома с привидениями, поселился Очень Странный Человек, называющий себя «Маэстро». Этот Маэстро слишком непохож на местных горожан, но его обожают дети, которых он любит развлекать магическими фокусами и всякими удивительными, жутковатыми чудесами.

Мэр города и несколько разгневанных горожан сочли Маэстро опасным фриком, который дурно влияет на подрастающее поколение. Они решили принудить Маэстро к тому, чтобы он уехал прочь. Однажды они являются в Дом на Холме и ставят Маэстро ультиматум: либо он уедет из их города, либо его ждут большие неприятности.

Шутник и озорник Маэстро воспринимает их угрозу как предложение сыграть в игру «кто кого перепугает» и начинает безумное шоу, в котором будет участвовать целая команда упырей и привидений, а самому мэру предстоит пережить демоническую одержимость — но все это лишь вполне беззлобная демонстрация возможностей Маэстро, который на самом деле и сам — всего лишь взрослый ребенок, больше всего на свете любящий игры и веселье…

7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 38 минут
Год выпуска 1997
Премьера в России 8 мая 1997
Премьера в мире 25 октября 1996
Возраст 12+
Режиссер
Стэн Уинстон
В ролях
Майкл Джексон
Майкл Джексон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Призраки 2 постера
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