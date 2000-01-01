Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Награды
Маршал Керри
Marshall Curry
Маршал Керри
Marshall Curry
Дата рождения
1 января 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Саммит, США
Популярные фильмы
7.6
Если дерево упадет
(2011)
7.3
Житель Нью-Йорка на все 100
(2025)
7.1
Мечты гонщика
(2009)
Фильмография Маршал Керри
Жанр
Все
Документальный
Исторический
Криминал
Спорт
Год
Все
2025
2011
2009
Все
3
Фильмы
3
Продюсер
3
Режиссер
3
Сценарист
2
Актер
1
7.3
Житель Нью-Йорка на все 100
The New Yorker at 100
документальный
2025, США
7.6
Если дерево упадет
If a Tree Falls: A Story of the Earth Liberation Front
исторический, криминал, документальный
2011, США / Великобритания
7.1
Мечты гонщика
Racing Dreams
спорт, документальный
2009, США
