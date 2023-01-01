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Если дерево упадет
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If a Tree Falls: A Story of the Earth Liberation Front
Если дерево упадет
2011 / США / Великобритания
8.1
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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