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Если дерево упадет
Киноафиша Фильмы Если дерево упадет Награды и номинации фильма Если дерево упадет
If a Tree Falls: A Story of the Earth Liberation Front Если дерево упадет 2011 / США / Великобритания
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Награды и номинации фильма Если дерево упадет

Вся информация о фильме
Оскар 2012 Оскар 2012
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
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Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
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