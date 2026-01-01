Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Отец-хозяин 1977

Каннский кинофестиваль 1977 Каннский кинофестиваль 1977
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Соревнование
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
Берлинале 1977 Берлинале 1977
Интерфильм Гран-при
Победитель
