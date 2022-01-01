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Отец-хозяин
Киноафиша Фильмы Отец-хозяин Отец-хозяин, 1977: актеры и роли
Padre padrone Отец-хозяин 1977 / Италия
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отец-хозяин, 1977: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Паоло Тавиани Паоло Тавиани Paolo Taviani Витторио Тавиани Vittorio Taviani
В ролях
Омеро Антонутти Omero Antonutti Саверио Маркони Saverio Marconi Марчелла Микеланджели Marcella Michelangeli Фабрицио Форте Fabrizio Forte Марино Ченна Marino Cenna Станко Мольнар Stanko Molnar
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