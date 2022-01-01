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Женское дело Женское дело
Киноафиша Фильмы Женское дело Женское дело, 1988: актеры и роли
Une affaire de femmes Женское дело 1988 / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Женское дело, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Клод Шаброль Клод Шаброль Claude Chabrol
В ролях
Изабель Юппер Изабель Юппер Isabelle Huppert Франсуа Клюзе Франсуа Клюзе Franсois Cluzet Нильс Тавернье Nils Tavernier Мари Трентиньян Marie Trintignant Лолита Шамма Лолита Шамма Lolita Chammah
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