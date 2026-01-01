Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Женское дело 1988

Золотой глобус 1990 Золотой глобус 1990
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1988 Венецианский кинофестиваль 1988
Лучшая актриса
Победитель
Best Film
Победитель
Filmcritica "Bastone Bianco" Award - Special Mention
Победитель
Golden Lion
Номинант
