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Фильмография
Мария Каневска
Maria Kaniewska
Киноафиша
Персоны
Мария Каневска
Мария Каневска
Maria Kaniewska
Дата рождения
27 мая 1911
Возраст
94 года
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
11 декабря 2005
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Биография Марии Каневской
Актриса, режиссер. Родилась 27 мая 1911 года. Киев.
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Популярные фильмы
7.4
Свидетельство о рождении
(1961)
7.2
Ева хочет спать
(1957)
6.6
Пиковый Валет
(1960)
Фильмография Марии Каневской
6.3
Путешествие Нины
Podrouz Niny
драма
2005, Польша / Швеция
6.2
Бич божий
Bicz bozy
боевик, комедия
1967, Польша
7.4
Свидетельство о рождении
Swiadectwo urodzenia
драма, военный
1961, Польша
6.6
Пиковый Валет
Walet pikowy
комедия, криминал
1960, Польша
7.2
Ева хочет спать
Ewa chce spac
комедия
1957, Польша
5.8
Spotkania
Spotkania
драма, мелодрама
1957, Польша
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