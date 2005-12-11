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Мария Каневска
Мария Каневска
Maria Kaniewska
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Фильмография
Мария Каневска
Maria Kaniewska
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Дата рождения
27 мая 1911
Возраст
94 года
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
11 декабря 2005
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Марии Каневской
Актриса, режиссер. Родилась 27 мая 1911 года. Киев.
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Фильмография Марии Каневской
Бич божий
боевик, комедия
1967, Польша
6.0
Ева хочет спать
комедия
1957, Польша
7.0
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