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Мария Каневска
Мария Каневска Maria Kaniewska
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Мария Каневска

Maria Kaniewska

Дата рождения
27 мая 1911
Возраст
94 года
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
11 декабря 2005
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса

Биография Марии Каневской

Актриса, режиссер. Родилась 27 мая 1911 года. Киев.

Популярные фильмы

Свидетельство о рождении 7.4
Свидетельство о рождении (1961)
Ева хочет спать 7.2
Ева хочет спать (1957)
Пиковый Валет 6.6
Пиковый Валет (1960)

Фильмография Марии Каневской

Путешествие Нины 6.3
Путешествие Нины Podrouz Niny
драма 2005, Польша / Швеция
Бич божий 6.2
Бич божий Bicz bozy
боевик, комедия 1967, Польша
Свидетельство о рождении 7.4
Свидетельство о рождении Swiadectwo urodzenia
драма, военный 1961, Польша
Пиковый Валет 6.6
Пиковый Валет Walet pikowy
комедия, криминал 1960, Польша
Ева хочет спать 7.2
Ева хочет спать Ewa chce spac
комедия 1957, Польша
Spotkania 5.8
Spotkania Spotkania
драма, мелодрама 1957, Польша
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