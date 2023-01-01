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Ева хочет спать
Ева хочет спать, 1957: актеры и роли
Ewa chce spac
Ева хочет спать
1957 / Польша
7.2
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Ева хочет спать, 1957: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тадеуш Хмелевский
Tadeusz Chmielewski
В ролях
Барбара Ласс
Barbara Kwiatkowska-Lass
Станислав Микульский
Stanisław Mikulski
Стефан Бартик
Stefan Bartik
Людвик Бенуа
Ludwik Benoit
Мария Каневска
Maria Kaniewska
Роман Клосовский
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