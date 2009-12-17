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Мэрилин и я Мэрилин и я
Киноафиша Фильмы Мэрилин и я
Io e Marilyn

Мэрилин и я, 2009

2009 / Италия
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме
В результате спиритического сеанса самому обычному человеку является сама Мэрилин Монро, и не просто является, а выражает намерение пожить в его квартире.
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 17 декабря 2009
Прокатчик RUSCICO
Режиссер
Леонардо Пьераччиони
В ролях
Массимо Чеккерини
Марта Гастини
Марта Гастини
Джина Джакетти
Франческо Гучини
Бьяджо Иццо
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мэрилин и я 1 постер
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