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Мэрилин и я
Io e Marilyn
Мэрилин и я, 2009
2009 / Италия
Трейлер
6.6
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10
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Рейтинг IMDb: 5.1
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Жанр:
комедия
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О фильме
В результате спиритического сеанса самому обычному человеку является сама Мэрилин Монро, и не просто является, а выражает намерение пожить в его квартире.
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6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность
1 час 36 минут
Год выпуска
2009
Премьера в мире
17 декабря 2009
Прокатчик
RUSCICO
Режиссер
Леонардо Пьераччиони
В ролях
Массимо Чеккерини
Марта Гастини
Джина Джакетти
Франческо Гучини
Бьяджо Иццо
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1 постер
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