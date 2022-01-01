Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дети полуночи Дети полуночи
Киноафиша Фильмы Дети полуночи Дети полуночи, 2012: актеры и роли
Midnight's Children / Winds of Change Дети полуночи 2012 / Канада
6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Дети полуночи, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дипа Мехта Дипа Мехта Deepa Mehta
В ролях
Сатья Баба Satya Bhabha Шахана Госвами Shahana Goswami Раджат Капур Rajat Kapoor Шабана Азми Shabana Azmi Ронит Рой Ronit Roy Сима Бисвас Сима Бисвас Seema Biswas Кулбхушан Харбанда Kulbhushan Kharbanda
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Related video
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Приложение киноафиши