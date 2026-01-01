Отзывы о фильме
Богатая дама Джастин насмерть напугана: ей угрожает банда головорезов. Единственное, что может ее спасти — это телохранитель, самый лучший. И она находит его. Но Скотта Джеймса, бывшего чемпиона по каратэ, не так-то легко уговорить. Даже за большие деньги. Он соглашается, лишь узнав, что руководит бандитами его заклятый враг Тадаши Ямашита, с которым вместе Скотт учился боевым искусствам.
|15 августа 1980
|Россия
|18+
|14 августа 1980
|Австралия
|10 ноября 1980
|Германия
|15 августа 1980
|Казахстан
|14 августа 1980
|США
|15 августа 1980
|Украина