Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Октагон
Постер фильма Октагон
Рейтинги
5.6 Рейтинг IMDb: 5.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Октагон

Октагон

The Octagon 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Богатая дама Джастин насмерть напугана: ей угрожает банда головорезов. Единственное, что может ее спасти — это телохранитель, самый лучший. И она находит его. Но Скотта Джеймса, бывшего чемпиона по каратэ, не так-то легко уговорить. Даже за большие деньги. Он соглашается, лишь узнав, что руководит бандитами его заклятый враг Тадаши Ямашита, с которым вместе Скотт учился боевым искусствам.

Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1980
Премьера в мире 14 августа 1980
Дата выхода
15 августа 1980 Россия 18+
14 августа 1980 Австралия
10 ноября 1980 Германия
15 августа 1980 Казахстан
14 августа 1980 США
15 августа 1980 Украина
MPAA R
Бюджет $4 000 000
Сборы в мире $18 971 000
Производство American Cinema Productions, Estudios Churubusco Azteca S.A.
Другие названия
The Octagon, Oktagon, Octagon, Octagón, Octagon - Die Rache der Ninja, Октагон, A Fortaleza Secreta, A karatés védőangyal, Cry vengeance, Desafío final, Duelo final, El octágono, Hiljaiset tappajat, Kaheksanurk, La fureur du juste, Mænd uden nåde, Ninja cehennem dönüşü, O Protector, Octagon - hiljaiset tappajat, Octagon - tysta dödare, Octagon, le combat des maîtres, Octagon: Escola de Assassinos, Octagon: Escola para Assassinos, Osmiobok, The Man Without Mercy, The Octagon - hiljaiset tappajat, Titkos társaság, To Oktagono, Το οκτάγωνο, オクタゴン
Режиссер
Эрик Карсон
В ролях
Чак Норрис
Чак Норрис
Карен Карлсон
Ли Ван Клиф
Арт Хиндл
Кэрол Багдасарян
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Октагон
Уловка .44 5.6
Уловка .44 (2011)
Вынужденная месть 5.6
Вынужденная месть (1982)
Черный орел 4.1
Черный орел (1988)

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 12 голосов
5.1 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
От создателей «Первого отдела» и «Шефа»: что известно о новом сериале о бойцах ФСБ – основан на реальных событиях
Альтернативный финал: узнали у ИИ судьбу Энди, если бы она не ушла от Миранды в «Дьявол носит Prada»
«Одна из самых блестящих экранизаций»: этот фильм по Кингу поставили в один ряд с «Зеленой милей» — «Сиянию» и «Оно» до него далеко
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше