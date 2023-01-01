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Семь психопатов Семь психопатов
Киноафиша Фильмы Семь психопатов Награды и номинации фильма Семь психопатов
Seven Psychopaths Семь психопатов 2012 / США / Великобритания
7.1 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Награды и номинации фильма Семь психопатов

Вся информация о фильме
Кинофестиваль в Торонто 2012 Кинофестиваль в Торонто 2012
Приз зрительских симпатий – лучший фильм в секции «Полуночное безумие»
Победитель
BAFTA 2013 BAFTA 2013
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
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2023, Франция, биография, драма, исторический
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Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
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