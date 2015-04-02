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Семь психопатов
Отзывы о фильме «Семь психопатов»
Seven Psychopaths
Семь психопатов
2012 / США / Великобритания
Трейлер
7.2
Оцените
36
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Актёсркий состав просто потрясающий !!!! ✊ ❗️
2 апреля 2015, 12:51
0
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PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
Не помню чтобы так смеялась в кинотеатре! Зал так вообще в некоторых моментах аплодировал, фильм просто под завязку наполнен качественным черным, действительно смешным юмором! Актерский состав себя оправдал, но посмотревшие , думаю, со мной согласятся что это был бенефис Сэма Рокуэлла, я его раньше особо и не замечала, и очень зря..
Вообще фильм необычен в своей подаче, как фильм о фильме, что то подобное было, но видно давно и уже не вспомнить, поэтому воспринимается вновинку, что то есть от Тарантино с Родригесом, а моментами от вестернов. В итоге довольна счастлива и рукоплещу! Единственный был минус _ озвучка Колина Фарелла. Но все равно
10/10!✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Кайф полнейший. Смешно и трогательно, в конце кто-то аплодировал.
Когда Ганс (Уокен) подставился под пулю ради друзей, я плакала. Ну, да, такое было не раз, и в Гран Торино, и у Китано (не зря герои строят планы на сеансе под фильм Китано), но Уокен сыграл по-своему и шикарно.
Фаррелла я люблю, Уокена обожаю; тот, который психопат № 1 и 7, тоже вполне интересный.
Это ж надо замутить такую историю, слоеный торт, действительно. Даже дьявольское искушение в пустыне было, во как.
Эх, четыре ярких вспышки и всё ради одного...грустно...
Смотрели в обычном дубляже, кажется, мосфильмовском. По-моему, Фарреллу достался тот же голос, который "убил" Гослинга в Драйве, но Фаррелл у него неплохо получился.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Serene от 21/10/2012 - 13:52:49
Брюгге хорошо в оригинале смотреть, без дубляжа, самый писк)).
2 апреля 2015, 12:51
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Вообще фильм необычен в своей подаче, как фильм о фильме, что то подобное было, но видно давно и уже не вспомнить, поэтому воспринимается вновинку, что то есть от Тарантино с Родригесом, а моментами от вестернов. В итоге довольна счастлива и рукоплещу! Единственный был минус _ озвучка Колина Фарелла. Но все равно
10/10!✊
Когда Ганс (Уокен) подставился под пулю ради друзей, я плакала. Ну, да, такое было не раз, и в Гран Торино, и у Китано (не зря герои строят планы на сеансе под фильм Китано), но Уокен сыграл по-своему и шикарно.
Фаррелла я люблю, Уокена обожаю; тот, который психопат № 1 и 7, тоже вполне интересный.
Это ж надо замутить такую историю, слоеный торт, действительно. Даже дьявольское искушение в пустыне было, во как.
Эх, четыре ярких вспышки и всё ради одного...грустно...
Смотрели в обычном дубляже, кажется, мосфильмовском. По-моему, Фарреллу достался тот же голос, который "убил" Гослинга в Драйве, но Фаррелл у него неплохо получился.
Брюгге хорошо в оригинале смотреть, без дубляжа, самый писк)).
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