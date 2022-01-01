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Соломенные псы Соломенные псы
Киноафиша Фильмы Соломенные псы Соломенные псы, 1971: актеры и роли
Straw Dogs Соломенные псы 1971 / США
7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Соломенные псы, 1971: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сэм Пекинпа Sam Peckinpah
В ролях
Дастин Хоффман Дастин Хоффман Dustin Hoffman Сьюзан Джордж Susan George Питер Вон Peter Vaughan Дел Хенни Джим Нортон Джим Нортон Jim Norton Кен Хатчинсон Ken Hutchison Лен Джонс Len Jones
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