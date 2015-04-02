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Пина: Танец страсти 3D
Отзывы о фильме «Пина: Танец страсти 3D»
Pina
Пина: Танец страсти 3D
2011 / Германия / Франция / Великобритания
Трейлер
7.4
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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zmyi
2 апреля 2015, 12:51
Где посмотреть то можно? очень хочется.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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zmyi
2 апреля 2015, 12:51
А где можно посмотреть или купить или скачать? Очень охота
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Тома
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Многие танцы придуманы гениально, не подобрать более простого слова. Великолепный фильм, здорово, что Вендерсу пришла идея снять его и мы можем увидеть эти постановки. У меня не было впечатления, что фильм близок к телевизионному формату, с этим форматом у меня ассоциируется нечто умеренно банальное и, о чем бы оно не было, не выходящее из неких формальных рамок. Тут нет никаких формально-банальных рамок настолько, что может стать даже страшно, за свою бедную стандартно-мыслящую голову )), впечатление такое, будто смотришь на мир с огромной высоты и дух захватывает. Работа режиссера как бы незаметна, но когда думаешь об отдельных вещах, то поражаешься, тому что он сделал, ну вот, например, снимать, "интервью", где человек молча смотрит в камеру. И это целый мир... Огромное впечатление!
2 апреля 2015, 12:51
0
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semion78
2 апреля 2015, 12:51
Чтож, буду белой вороной. И танцы (если эти неритмичные астенические выпады вообще язык повернется назвать танцем) и формат повествования очень скудны. Тяжело смотреть на символизм без гармонии и пластики, это скорее не чередование старого нарождающимся новым, а вырождение. Нисколько не понравилось, мужества и терпения досидеть до конца не хватило, но никаких проблесков я не увидел.
2 апреля 2015, 12:51
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