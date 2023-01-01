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Пина: Танец страсти 3D Пина: Танец страсти 3D
Киноафиша Фильмы Пина: Танец страсти 3D Награды и номинации фильма Пина: Танец страсти 3D
Pina Пина: Танец страсти 3D 2011 / Германия / Франция / Великобритания
7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Награды и номинации фильма Пина: Танец страсти 3D

Вся информация о фильме
Оскар 2012 Оскар 2012
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
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