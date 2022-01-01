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Пина: Танец страсти 3D Пина: Танец страсти 3D
Киноафиша Фильмы Пина: Танец страсти 3D Пина: Танец страсти 3D, 2011: актеры и роли
Pina Пина: Танец страсти 3D 2011 / Германия / Франция / Великобритания
7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Пина: Танец страсти 3D, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вим Вендерс Вим Вендерс Wim Wenders
В ролях
Пина Бауш Pina Bausch Райнер Бер Rainer Bär Андрей Березин Andrey Berezin Бенедикт Биллет Клементайн Дилай
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