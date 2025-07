Страна США

Продолжительность 1 час 28 минут

Год выпуска 1982

Премьера в мире 21 мая 1982

MPAA PG

Бюджет $9 000 000

Сборы в мире $18 196 170

Производство Aspen Film Society, Universal Pictures

Другие названия

Dead Men Don't Wear Plaid, Cliente muerto no paga, Bogart Jr., Bogart Junior, Cliente Morto Não Paga, Cliente Morto Não Paga a Conta, Dead Men Wear No Plaid, Döda män klär inte i rutigt, Døde menn kler ikke ruter, Halott férfi nem hord zakót, Halottak nem viselnek kockás öltönyt, Il mistero del cadavere scomparso, Kuollut mies ei palttoota kaipaa, Les cadavres ne portent pas de costard, Morţii nu poartă tartan, Mrtvaci ne nose karirano, Ne zaljubljuj se u klijenta, Ölü adamlar ekose giymez, Suck the Bullet, Surnud ei kanna pleedi, Three Faces of Steve, Tote tragen keine Karos, Umarli nie owijają się pledem, Umarli nie potrzebują pledu, Untitled Man, Мертві спідниць не носять, Мёртвые пледов не носят, スティーブ・マーティンの 四つ数えろ