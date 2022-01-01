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Великолепие в траве Великолепие в траве
Киноафиша Фильмы Великолепие в траве Великолепие в траве, 1961: актеры и роли
Splendor in the Grass Великолепие в траве 1961 / США
7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Великолепие в траве, 1961: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Элиа Казан Элиа Казан Elia Kazan
В ролях
Натали Вуд Натали Вуд Natalie Wood Уоррен Битти Уоррен Битти Warren Beatty Пэт Хингл Pat Hingle Одри Кристи Барбара Лоден Barbara Loden Зора Ламперт Zohra Lampert Фред Стюарт Fred Stewart Джоэнна Рус Joanna Roos Джон МакГоверн John McGovern Жан Норрис Jean Norris
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