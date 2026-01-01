Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Великолепие в траве Награды и номинации фильма Великолепие в траве

Награды и номинации фильма Великолепие в траве 1961

Оскар 1962 Оскар 1962
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1962 Золотой глобус 1962
Most Promising Newcomer - Male
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучшая женская роль (драма)
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963
Best Foreign Actress
Номинант
