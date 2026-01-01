Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Великолепие в траве
Награды и номинации фильма Великолепие в траве
Награды и номинации фильма Великолепие в траве 1961
Оскар 1962
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1962
Most Promising Newcomer - Male
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963
Best Foreign Actress
Номинант
В кадре ни снежинки, но тепло в душе: этот фильм я включаю всегда, если встречаю Новый год в одиночестве – моя прививка от хандры
