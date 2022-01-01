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Троянки Троянки
Киноафиша Фильмы Троянки Троянки, 1971: актеры и роли
The Trojan Women Троянки 1971 / США / Великобритания / Греция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Троянки, 1971: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Михалис Какояннис
В ролях
Кэтрин Хепберн Кэтрин Хепберн Katharine Hepburn Ванесса Редгрейв Ванесса Редгрейв Vanessa Redgrave Женевьев Бюжо Geneviève Bujold Ирен Папас Irene Papas Патрик Мэги Patrick Magee Брайан Блессид Brian Blessed
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