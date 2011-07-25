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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Михалис Какояннис
Michael Cacoyannis
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Персоны
Михалис Какояннис
Михалис Какояннис
Michael Cacoyannis
Дата рождения
11 июня 1922
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
25 июля 2011
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
7.7
Грек Зорба
(1964)
7.7
Ифигения
(1977)
7.5
Электра
(1962)
Фильмография Михалис Какояннис
6.2
Вишневый сад
The Cherry Orchard
драма
1999, Франция / Греция / Кипр
7.7
Ифигения
Ifigenia
драма
1977, Греция
6.9
Троянки
The Trojan Women
драма
1971, США / Великобритания / Греция
5.4
День, когда всплыла рыба
The Day the Fish Came Out
комедия
1967, США / Великобритания / Греция
7.7
Грек Зорба
Alexis Zorbas
драма
1964, США / Великобритания / Греция
7.5
Электра
Ilektra
драма
1962, США / Греция
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