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Михалис Какояннис Michael Cacoyannis
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Михалис Какояннис

Michael Cacoyannis

Дата рождения
11 июня 1922
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
25 июля 2011
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер

Популярные фильмы

Грек Зорба 7.7
Грек Зорба (1964)
Ифигения 7.7
Ифигения (1977)
Электра 7.5
Электра (1962)

Фильмография Михалис Какояннис

Вишневый сад 6.2
Вишневый сад The Cherry Orchard
драма 1999, Франция / Греция / Кипр
Ифигения 7.7
Ифигения Ifigenia
драма 1977, Греция
Троянки 6.9
Троянки The Trojan Women
драма 1971, США / Великобритания / Греция
День, когда всплыла рыба 5.4
День, когда всплыла рыба The Day the Fish Came Out
комедия 1967, США / Великобритания / Греция
Грек Зорба 7.7
Грек Зорба Alexis Zorbas
драма 1964, США / Великобритания / Греция
Электра 7.5
Электра Ilektra
драма 1962, США / Греция
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