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По ком звонит колокол По ком звонит колокол
Киноафиша Фильмы По ком звонит колокол По ком звонит колокол, 1943: актеры и роли
For Whom the Bell Tolls По ком звонит колокол 1943 / США
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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По ком звонит колокол, 1943: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сэм Вуд Сэм Вуд Sam Wood
В ролях
Гэри Купер Гэри Купер Gary Cooper Ингрид Бергман Ингрид Бергман Ingrid Bergman Аким Тамирофф Артуро де Кордова Arturo de Córdova Владимир Соколов Михаил Разумный Фортунио Бонанова Fortunio Bonanova
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