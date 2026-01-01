Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма По ком звонит колокол 1943

Оскар 1944 Оскар 1944
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
Золотой глобус 1944 Золотой глобус 1944
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучший актёр второго плана
Победитель
