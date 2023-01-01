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Киноафиша Фильмы Вопросы и ответы Вопросы и ответы, 1990: актеры и роли
Q & A Вопросы и ответы 1990 / США
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Вопросы и ответы, 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сидни Люмет Сидни Люмет Sidney Lumet
В ролях
Ник Нолти Ник Нолти Nick Nolte Тимоти Хаттон Тимоти Хаттон Timothy Hutton Арманд Ассанте Арманд Ассанте Armand Assante Патрик О’Нил Ли Ричардсон Lee Richardson
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