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Пловец Пловец
Киноафиша Фильмы Пловец Пловец, 1968: актеры и роли
The Swimmer Пловец 1968 / США
7.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Пловец, 1968: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фрэнк Перри Frank Perry Сидни Поллак Сидни Поллак Sydney Pollack
В ролях
Берт Ланкастер Берт Ланкастер Burt Lancaster Джанет Лэндгард Janet Landgard Дженис Рул Janice Rule Тони Биклей Мардж Чэмпион Marge Champion
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Забытое чудо
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