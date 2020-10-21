Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Награды
Мардж Чэмпион
Marge Champion
Киноафиша
Персоны
Мардж Чэмпион
Мардж Чэмпион
Marge Champion
Дата рождения
2 сентября 1919
Возраст
101 год
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
21 октября 2020
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.7
Пловец
(1968)
7.5
Вечеринка
(1968)
6.5
Никогда не стойте на месте
(2012)
Фильмография Мардж Чэмпион
Жанр
Все
Биография
Документальный
Драма
Комедия
Год
Все
2012
1968
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
6.5
Никогда не стойте на месте
Never Stand Still
документальный, биография
2012, США
7.7
Пловец
The Swimmer
драма
1968, США
7.5
Вечеринка
The Party
комедия
1968, США
Следователь-красавец, а сюжет не хуже «Первого отдела»: новинка НТВ-2026 — уже жду с нетерпением
В турдизи новый скандал: почему сериал «Ясемин» удаляют со всех платформ
Над этим российским сериалом работали ветераны КГБ: прошло 20 лет, а он до сих пор смотрится на одном дыхании
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667