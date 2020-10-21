Мардж Чэмпион

Следователь-красавец, а сюжет не хуже «Первого отдела»: новинка НТВ-2026 — уже жду с нетерпением

В турдизи новый скандал: почему сериал «Ясемин» удаляют со всех платформ

Над этим российским сериалом работали ветераны КГБ: прошло 20 лет, а он до сих пор смотрится на одном дыхании

«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось

«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»

Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами

«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе

«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет

Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии

Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине