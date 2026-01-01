Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Афера Награды и номинации фильма Афера

Награды и номинации фильма Афера 1973

Оскар 1974 Оскар 1974
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший звук
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший звук
Номинант
Золотой глобус 1974 Золотой глобус 1974
Лучший сценарий
Номинант
