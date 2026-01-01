Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Жизнь с отцом Награды и номинации фильма Жизнь с отцом

Награды и номинации фильма Жизнь с отцом 1947

Оскар 1948 Оскар 1948
Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
Золотой глобус 1948 Золотой глобус 1948
Лучшая музыка к фильму
Победитель
