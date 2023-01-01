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Жизнь с отцом Жизнь с отцом
Киноафиша Фильмы Жизнь с отцом Жизнь с отцом, 1947: актеры и роли
Life with Father Жизнь с отцом 1947 / США
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Жизнь с отцом, 1947: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Кертиц Майкл Кертиц Michael Curtiz
В ролях
Уильям Пауэлл William Powell Айрин Данн Irene Dunne Элизабет Тейлор Элизабет Тейлор Elizabeth Taylor Эдмунд Гвенн Edmund Gwenn Зазу Питтс Джимми Лайдон Jimmy Lydon
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